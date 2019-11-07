Минобороны РФ угрожало Украине из-за захваченных оккупантами "вышек Бойко", - Бабин. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

"После успешного завершения ракетных стрельб на полигоне Ягорлык можно подробнее остановиться на российских провокациях, предшествовавших учениям и которые начались после того, как Украина, в полном соответствии с нормами международного права, перекрыла часть прилегающей к собственному материковому берегу акваторию Черного моря. Потому что военное ведомство государства-агрессора прибегло к письменным угрозам украинской власти из-за того, что наши учения якобы ... угрожают оборудованию газодобывающих платформ "российского предприятия "Черноморнефтегаз", их персоналу и "военнослужащим, обеспечивающих их охрану". Также агрессор цинично и нагло заявил о рисках для морской среды из-за "нарушения функционирования" этих платформ и трубопроводов, к ним подведенным. Что ж, теперь понятно, чем враг будет обосновывать для мира запаланированную им блокаду наших черноморских портов, ведь собственно существование государства Украина безусловно, за канибальською логикой РФ, грозит этим украденным у украинского народа платформам, а следовательно - и "экологии моря". Примечательно, что ранее враг никогда в официальных документах не признавал милитаризацию захваченных им буровых, потому что именно это действительно и является агрессией, и оккупацией, и нарушением морского права, и несомненным признаком конфликта с Украиной на море. Нонфликта, которого нет для дельцов Госрыбагенства, которые наконец-то определились, где и как будут вести коллаборантские переговоры с представителями оккупационной власти РФ", - заявил Бабин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК "Восток". ФОТОрепортаж

Напомним, в 2011-2012 году "Черноморнафтогаз" купил две самоподъемные плавучие буровые установки пятого поколения ("Петр Годованец" и "Независимость"), произведенные в Сингапуре компанией Keppel FELS. Две вышки обошлись госкомпании примерно в $800 млн. Затем СМИ обнаружили, что вышки от производителя стоили вдвое дешевле. уровые установки получили неофициальное название "вышки Бойко" по имени министра энергетики Юрия Бойко, при содействии которого состоялась сделка.

Платформы остались в Крыму и были захвачены вместе с "Черноморнефтегазом" Россией после оккупации полуострова.

В 2019 году координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры, расположенные в северно-западной части Черного моря, включая захваченные РФ украинские вышки для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, известные, как "вышки Бойко", переоборудованы в военные объекты для обеспечения контроля над захваченными активами Украины с использованием военной силы.



