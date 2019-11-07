ГБР пришло с обыском к владельцу канала "Прямой" Макеенко (обновлено)

Об этом сообщили в эфире телеканала, информирует Цензор.НЕТ.

Следователь, который пришел с обыском в квартиру Макеенко, отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет.

Также стало известно, что обыск происходит по постановлению суда. Однако правоохранитель отказался сообщать, по какому делу.

Больше никаких подробностей об обыске не сообщается.

Телеканал подчеркнул, что воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова.

Как сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований, следственные действия проводит ГБР в рамках расследования производства по купле-продаже телеканала "Прямой".

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