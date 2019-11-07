Власть продолжает строить в Украине режим путинского образца, - "Европейская солидарность" об обысках у владельца канала "Прямой" Макеенко

Таким образом в "ЕС" прокомментировали обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление партии.

"После вчерашних намерений ввести уголовную ответственность для журналистов за так называемую "ложную информацию власть начала реализовывать свои планы наступления на свободу слова. Прямой канал остается одним из немногих средств массовой информации, который не поет осанну президенту Зеленскому. Именно с этим мы связываем обыски в офисе Владимира Макеенко, который является владельцем Прямого канала. Ключевую роль в этих действиях, как всегда, играет соратник Януковича Портнов и его "шестерка" руководитель ГБР Труба", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "к подобным средствам давления на средства массовой информации не прибегали даже во времена Януковича".

"Наступление на свободу слова является одним из элементов изменения геополитического курса страны, который проводит нынешняя власть. Мотивы власти понятны - построение в Украине режима путинского образца, когда правящее монобольшинство уже поставило под контроль президента Зеленского все правоохранительные структуры и суды", - указывается в заявлении "ЕС".

Партия подчеркнула, что будет обращаться с соответствующими заявлениями в европейские структуры и международные организации, "поскольку действия украинской власти не отвечают стандартам европейской демократии и возвращают Украину в русло российского толка авторитарной политики".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР пришло с обыском к владельцу канала "Прямой" Макеенко (обновлено)