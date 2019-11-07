В Киеве обновили правила возврата автомобилей со штрафплощадки. Пошаговая инструкция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киевтранспарксервис" на своей странице в Facebook.

"Обратите внимание на обновление инструкции по получению автомобиля после эвакуации. Алгоритм действий все тот же, хлопоты и расходы такие же, но оплата услуг отныне в другом месте", - сказано в сообщении.

Так, если автомобиль увезли на штрафплощадку нужно:

- Позвонить на 102 и узнать, действительно ли машину эвакуировали

- Обратиться в Управление патрульной полиции на ул. Народного Ополчения, 9. Там составят админпостановление за нарушение ПДД. Кроме того, там же нужно взять копию акта об эвакуации.

"Если владелец авто появился на месте эвакуации, где присутствовали работники Национальной полиции, то он может обратиться к ним. Если эти работники эвакуировали его автомобиль, то они на месте выносят админпостановление за нарушение ПДД и должны предоставить копию акта об эвакуации", - говорится в сообщении.

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Если владелец автомобиля получил постановление и копию акта об эвакуации, то в полицию на ул. Народного Ополчения, 9 ехать не нужно.

Необходимо обратиться в Главное управление Национальной полиции на ул. Владимирская, 15 (вход со стороны памятника Б. Хмельницкого), кабинет № 5. Там оплатить услуги эвакуатора, а также за хранение автомобиля на штрафплощадке. Оплатить штраф по постановлению можно в любом отделении банка, через платежный терминал или онлайн. Затем необходимо приехать со всеми оплаченными квитанциями на штрафплощадку и забрать свой автомобиль. Адрес сообщат в ГУНП на Владимирской.

Также в "Киевтранспарксервисе" напомнили, что парковка в неположенном месте будет стоить примерно 2000 грн.

Контакты штрафплощадок:

ул. Гната Хоткевича, 20-б, 068-142-73-86

ул. Академика Туполева, 19, 067-440-44-41