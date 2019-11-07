Ограничения по торговле с РФ Украина ввела в ответ на противоправные действия, менять стратегию не будем, - замминистра Качка

"По этому вопросу мы работаем реактивно, то есть не проактивно запрещаем, а реагируем на действия, исходящие из РФ. Мы полагаем противоправными большинство мер РФ. В качестве действий в ответ продолжаем торговые ограничения", - сказал он в ходе конференции "Торговые войны: искусство защиты" в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Плюс существует действительно санкционная политика, касающаяся безопасности. Этой тактики мы и будем придерживаться", - добавил Качка.

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По его словам, торговые ограничения между Украиной и Россией негативно сказываются на двусторонней торговле с другими партнерами - Казахстаном и Беларусью.

"То, что происходит между нами и РФ, не должно вредить торговле с Беларусью и Казахстаном, как минимум. В сентябре в Беларуси, а на прошлой неделе с Казахстаном мы увидели конструктивный диалог относительно компенсации вреда, причиненного нашей двусторонней торговле действиями России. Это сложный и осторожный разговор, но я вижу много конструктива со стороны наших партнеров", - прокомментировал ситуация замминистра.