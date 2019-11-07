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07.11.19 12:55

С начала суток - 2 вражеских обстрела: один украинский воин ранен, - Минобороны

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение на востоке Украины с начала суток в четверг.

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Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела. На Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра противник в течение получаса вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе Крымского. На Донецком направлении оккупанты длительное время обстреливали позиции наших войск вблизи Водяного из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Оба обстрела начались около 5 утра. По имеющейся информации, за эти сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил с ранением доставлен в военный мобильный госпиталь", - говорится в сообщении.

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