С начала суток - 2 вражеских обстрела: один украинский воин ранен, - Минобороны

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела. На Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра противник в течение получаса вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе Крымского. На Донецком направлении оккупанты длительное время обстреливали позиции наших войск вблизи Водяного из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Оба обстрела начались около 5 утра. По имеющейся информации, за эти сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил с ранением доставлен в военный мобильный госпиталь", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четверо украинских воинов получили осколочные ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС