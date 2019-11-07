Россия активизировала поставки боеприпасов и военного имущества на оккупированный Донбасс, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, с начала ноября с.г. возросла интенсивность завоза автомобильным транспортом с территории РФ, через неконтролируемые участки границы, боеприпасов и военного имущества на базы хранения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"Движение автомобильных колонн через населенные пункты временно оккупированной украинской территории осуществляется преимущественно в ночное время, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Так, 5 ноября произошло столкновение военного грузовика, который двигался в колонне, с легковым автомобилем.

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Российское оккупационное командование пытается скрыть информацию об этой и других аварии при транспортировке боеприпасов и взрывоопасных материалов", - сказано в сообщении.