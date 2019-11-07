Зеленский подписал законопроект об изменениях в бюджет-2019

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента. Проект 5 ноября одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Напомним, проект закона № 2283 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" был внесен правительством в Раду 17 октября.

Документом предусматривается дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

Повышается денежное обеспечение военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах.

Законом также нормируются зачисления в специальный фонд конфискованных средств, которые поступили в объеме 1 млрд 560,1 млн гривен по состоянию на 1 октября. В частности, Министерству обороны на обустройство военных комиссариатов и их всестороннее обеспечение из этой суммы будет направлено 524 млн гривен, а Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" - 1 млрд 36,1 млн гривен по приоритетным направлениям развития дорог государственного значения.

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