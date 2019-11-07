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07.11.19 13:46

Садовый обратился к футбольным болельщикам после массовой драки в центре Львова: "Большая просьба: не смешивайте пиво и водку"

Мэр Львова Андрей Садовый осудил драку футбольных ультрас в центре города и посоветовал футбольным фанатам не смешивать пиво и водку.

Садовый обратился к футбольным болельщикам после массовой драки в центре Львова: "Большая просьба: не смешивайте пиво и водку"

Об этом Садовый написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя драку около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии в центре Львова, передает Цензор.НЕТ.

"Львов осуждает любое хулиганство. Футбол - это эмоции, радость и здоровое соперничество. Но также работа для всех служб, обеспечивающих порядок и безопасность. Ночью во время событий на Рынке никто из болельщиков не пострадал, пострадали 2 работника полиции, повреждены 2 полицейские машины. Спасибо работникам полиции за оперативную работу. Говорил с руководителем полиции области и руководителем СБУ. Прошу правоохранителей обеспечить вечером порядок и безопасность во время матча. Большая просьба к болельщикам: не смешивайте пиво и водку", - написал Садовый.

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Отметим, сегодня во Львове в 4-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" встречается с французским "Сент-Этьеном".

Садовый обратился к футбольным болельщикам после массовой драки в центре Львова: Большая просьба: не смешивайте пиво и водку 01
Садовый обратился к футбольным болельщикам после массовой драки в центре Львова: Большая просьба: не смешивайте пиво и водку 02

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