Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, но Альянс "впал в кому", - Макрон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг британскому журналу The Economist.

НАТО между тем, по его мнению, находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО.

"У вас (НАТО. - Ред.) нет никакой координации по принятию стратегических решений между США и их союзниками по НАТО", - сказал Макрон, отметив необходимость "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".

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Ранее президент Франции уже заявлял, что европейским странам нужна определенная независимость в сфере обороны.