Дело экс-министра Насалика передано в ВАКС для рассмотрения по сути

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следствия, министр четыре года подряд не декларировал заем в размере 1,249 млн долларов, полученный в 2014 году.

Действия Насалика квалифицировали по ст. 366-1 Уголовного кодекса - умышленное декларирование недостоверных данных.

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Напомним, что Насалик занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с апреля 2016 года по август 2019 года. До этого он был депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко, а в период 2006-2014 годов был мэром Калуша Ивано-Франковской области.

На внеочередных выборах в июле 2019 года баллотировался в Верховную Раду по калушскому округу №85, но занял только третье место.

9 июля 2019 года Насалику сообщено о подозрении детективами НАБУ.