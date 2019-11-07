Украинского политзаключенного Шумкова мучают сильные боли и судороги: в РФ ему не оказывают необходимую медицинскую помощь, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Согласно её информации, после завершения голодовки Шумков в связи с ухудшением состояния здоровья был переведен в областную больницу Федеральной службы исполнения наказаний. Он жалуется на сильные боли в голове и спине, а также судороги, однако сотрудники больницы не предоставляют ему необходимой медицинской помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский политзаключенный Шумков, осужденный в РФ и объявивший в тюрьме голодовку, попал в больницу, - адвокат

Также Денисова отметила, что медики дают таблетки и делают инъекции, не объясняя их действие на организм Шумкова. При этом шприцы для инъекций вопреки инструкциям наполняются в другом помещении, что повышает риск получить инфекционное заболевание.

"В неотложном порядке обращаюсь к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой срочно принять необходимые меры, чтобы восстановить права гражданина Украины, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить соответствующую квалифицированную медицинскую помощь", - заявила Денисова.

Напомним, бывший охранник экс-депутата ВР Дмитрия Яроша Александр Шумков попал в российское СИЗО в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года суд РФ признал его виновным по статье "Участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности". Шумкова приговорили к четырем годам заключения.

15 октября Шумков объявил голодовку.



