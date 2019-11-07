Зеленский ветировал закон о верификации пенсий и субсидий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Сообщается, что 7 ноября законопроект возвращен с предложениями президента. На данный момент текст предложений Зеленского к закону отсутствует.

Как сообщалось, Рада приняла в целом законопроект №1231 249 голосами. При этом глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") отметила, что закон требует также внесения поправок в ряд других законов.

Согласно тексту законопроекта, верификацию госвыплат предлагается проводить на информационно-аналитической платформе. Помимо этого, документ предоставляет возможность выявлять несоответствия данных в автоматизированных системах, реестрах и базах данных. Например, при обращении граждан за получением госвыплат орган, который их выплачивает, сначала должен направить запрос на такую платформу на предмет проверки соответствия поданной информации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал законопроект об изменениях в бюджет-2019