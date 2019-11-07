"Мы в Донецке готовы разводить": Хомчак и Аваков пояснили западным дипломатам в Золотом ситуацию на участках разведения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Здесь (в Золотом-4 – Ред.) мы получили свой опыт. В Петровском совсем другая местность, там поле и там получим свой опыт. Семь дней тишины в пределах участка (разведения сил в районе Золотого-4 – Ред.) было выдержано, без нарушений. Только это стало основанием для того, чтобы можно было выполнить требования этого рамочного соглашения и разводить войска. С тех пор здесь не было никаких нарушений", - сказал они в ходе общения с послами в четверг в Золотом, куда те прибыли в сопровождении помощника президента Украины Андрея Ермака, министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды.

Хомчак отметил, что "немного дальше иногда бывают нарушения в районе хутора Вильный, но на участке разведения нет". По его словам, сейчас уже происходит и разминирование территории.

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При этом министр Аваков также указал, что есть такие участки на линии разграничения, где такое разведение невозможно, как Марьинка, Широкино.

"Мы в Донецке готовы разводить. Они выходят из Донецка и мы тогда…", - сказал на это Хомчак, его поддержал Аваков, и все участники беседы заулыбались.

Как сообщалось, разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Украинская сторона ранее заявляла готовность приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское при условии отсутствия обстрелов в течение 7 суток.

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