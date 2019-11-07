"Баканов, лови!" - Чорновол отнесла в СБУ заявление о госизмене Богдана. ДОКУМЕНТ

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело на 33 зуба Богдана. Баканов, лови! Отнесла Баканову (СБУ) заявление о преступлении Андрея Богдана, имеющего признаки государственной измены (ст.111 УК Украины)", - написала Чорновол.

По ее мнению, государственная измена Богдана состоит в том, что он, работая в правительстве Азарова, "организовал растрату средств государственного бюджета в размере 3 млрд. грн в интересах Министерства Обороны РФ".

"Следствием преступления Богдана стало финансирование из бюджета Украины Вооруженных Сил врага в период его подготовки к нападению на Украину, оккупации и аннексии Крыма (ведь 36 млн. грн на счета МО РФ было перечислено в 2013 году).

Это как раз подследственность СБУ", - считает Чорновол.

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Богдана бывший депутат называет организатором этого преступления. А его заказчиком, по мнению Чорновол, является бывший замглавы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов.

"Да, признаюсь, я подбрасываю дрова в огонь конфликта между "дорогим другом" Зеленского - главой СБУ Бакановым, и руководителем Офиса Президента - Богданом", - добавила Чорновол.















Напомним, в конце октября бывший руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела, в котором фигурировал председатель Офиса Президента Андрей Богдан.

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В управлении Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 млрд грн по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Минобороны.

24 октября СМИ сообщили, что Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офисе Президента Андрею Богдану. Позже в ГПУ заявили, что не располагают информацией о якобы подготовке сообщения о подозрении Богдану. Также в САП и НАБУ заявили, что не рассматривают вопрос вручение подозрения главе Офиса президента.



