НААУ добилась от Рады расширения прав адвокатов в уголовном производстве

Еще на стадии законопроекта документ вызвал волну дискуссий в правовой среде и стал одной из самых обсуждаемых инициатив в области уголовно-процессуального законодательства, сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины, пишут Українські новини

Авторы законопроекта имели целью усовершенствовать правовое регулирование уголовного процесса: и для эффективного осуществления досудебного расследования, и для обеспечения дополнительных гарантий защиты от возможных злоупотреблений со стороны судей, следователей и прокуроров для стороны защиты. Впрочем, адвокатское сообщество увидело в предложенном проекте ряд спорных положений, которые в итоге могли существенно ограничить права стороны защиты в уголовном процессе.

Национальная ассоциация адвокатов Украины заняла проактивную позицию и присоединилась к процессу обсуждения законопроекта 1009, предоставив свои замечания и предложения.

"Над детальным анализом законопроекта работала специально созданная рабочая группа, в которую включили экспертов Комитета по уголовному праву и процессу НААУ. Изучив все положения законодательной инициативы, мы пришли к выводу, что некоторые из них направлены на ограничение прав стороны защиты, а следовательно - законопроект №1009 нужно доработать", - прокомментировал Валентин Гвоздий, заместитель председателя НААУ (РАУ), координатор работы над замечаниями и предложениями.

Отмечается, что в основе предложенных НААУ поправок - не абстрактные идеи, а реальный практический опыт защитников в уголовном производстве. То есть нюансы, с которыми адвокаты сталкиваются в своей работе каждый день.

Предложения и замечания НААУ поддержали народные депутаты из всех парламентских фракций. В частности, Олег Макаров, Сергей Алексеев и Сергей Власенко - народные избранники, которые сами являются юристами и в свое время имели собственную адвокатскую практику.

В профильном комитете ВР позицию НААУ по рассматриваемым изменений в УПК отстаивала Анжелика Моисеева, председатель Комитета по уголовному праву и процессу, а также Виолетта Федчишин, председатель Комитета экспертного обеспечения адвокатской деятельности. Аргументы, озвученные членами Комитета по уголовному праву и процессу Юрием Бауманом и Алексеем Горохом при обсуждении 1009 также в итоге были учтены парламентариями.

Если говорить более предметно о предложениях НААУ, которые в итоге учли при рассмотрении 1009, то все они в основном касаются расширения процессуальных прав сторон уголовного производства и улучшения гарантий конституционных прав подозреваемых.

"Эксперты НААУ предоставили свои предложения по совершенствованию порядка возврата временно изъятого имущества собственнику. Наша рекомендация заключалась в том, что функции предоставления информации следственному судье о выполнении судебного решения в отношении временно изъятого имущества должен выполнять следователь или прокурор", - отмечает Анжелика Моисеева, председатель Комитета по уголовному праву и процессу.

Такие предложения в системной связи с положениями ст. 64-2 УПК Украины расширили процессуальные права сторон уголовного производства, а также предоставили третьим лицам-собственникам имущества дополнительные законодательные гарантии защиты прав собственности.

Также в НААУ отметили, что в законопроекте 1009 были учтены и другие рекомендации экспертов. Например, необходимость сохранения залога при решении вопроса об избрании меры пресечения подозреваемым в коррупционных преступлениях.

"Содержание под стражей является наиболее строгой мерой пресечения, связанной с ограничением конституционного права человека на свободу. А это может иметь негативные последствия для лица, в отношении которого решается вопрос об избрании меры пресечения. При рассмотрении №1009 представители НААУ отмечали, что при избрании меры пресечения должен быть соблюден принцип справедливости и соразмерности, учитывая фактические обстоятельства каждого уголовного производства отдельно. Указанная позиция НААУ была услышана и учтена при рассмотрении законопроекта", - подчеркнул Валентин Гвоздий.

Также он добавил, что совместная работа НААУ и парламентариев позволила внести изменения в ст. 208 УПК Украины, предусматривающих вступление в протокол задержания лица его фото. Такое фотодополнение будет служить своеобразным доказательством в выяснении вопроса, применялась к задержанному физическая сила в момент задержания.

Как сообщали Українські Новини, КС признал конституционным законопроект об отмене адвокатской монополии. Тем временем НААУ ожидает изменения формата сотрудничества с проектами Совета Европы в Украине.