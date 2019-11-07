Пашинского не смогли допросить в суде: его жизни и здоровью может грозить опасность

Об этом заявил во время заседания председательствующий судья, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Судья сообщил, что Пашинского не могут доставить в суд, поскольку его жизни и здоровью может угрожать опасность.

Было получено разрешение на допрос в режиме видеоконференции из помещения ИВС. Но персонал ИВС сообщил, что не может обеспечить видеосвязь в четверг, 7 ноября, по техническим причинам. Теперь допрос Пашинского запланирован на 21 ноября.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Подозрение Пашинскому "было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", - Рябошапка. ВИДЕО

"Во время избрания ему меры пресечения Печерский суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о том, что подозреваемый относится к категории лиц, которым может угрожать опасность. Поэтому мы не можем его из изолятора временного содержания доставлять для допроса в Святошинский суд", - сказала "Украинской правде" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Защита Пашинского отказалась ответить на вопрос о том, кто и как может угрожать жизни и здоровью экс-нардепа.

Сейчас Пашинский находится под арестом. 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов соответствующую меру пресечения без права внесения залога.

Пашинского подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.