Программное обеспечение от налоговой и его обслуживание будет бесплатным, - Верланов

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель ГНС Украины Сергей Верланов.



"Да, действительно, программное обеспечение должно быть бесплатным, так же, как и его обслуживание ... Собственно, этим оно кардинально отличается от ситуации, которая есть на сегодняшний день, и это большой плюс", - заявил он.







Глава налоговой отметил, что не существует ни одного оппонента этой инициативы.



"На сегодняшний день существует около 400 000 кассовых аппаратов, и все бизнесмены, которые ими пользуются, в том числе мелкие предприниматели, которые, например, торгуют подакцизными товарами, они только за", - подчеркнул Верланов.



Кроме того, председатель ГНС отметил указ президента Владимира Зеленского о введении двухлетнего моратория на проверки ФЛП.



"Мы должны развивать и экономику, и систему налогообложения, идти вперед. Конечно, не изменяя "упрощенку" по своей сути, но добавляя контроль за всем периметром государственной экономики для того, чтобы бороться с контрабандой и с другими явлениями, которые негативно проявляются все эти годы и не дают нам возможности сделать качественный большой скачок ", - заявил Сергей Верланов.





По мнению главного налоговика Украины, главная цель законов о РРО - это расширение белой экономики и уменьшение серой, неучтенной.



"Во-вторых, это, конечно, борьба с контрабандой. И третье - это облегчение жизни бизнеса путем введения программных РРО (регистраторов расчетных операций, - ред.), Которые являются простыми, дешевыми, быстрее, и любой бизнес может воспользоваться решением, которое ему предлагает государство, или решениями, которые бизнес сам себе выберет ",- подытожил свое выступление Верланов.







Как сообщалось, Государственная налоговая служба Украины активно сотрудничает с бизнесом, чтобы внедрение новейших регистраторов расчетных операций (РРО) состоялось максимально комфортно.