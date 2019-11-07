Порошенко обратился к Зеленскому из-за обыска у владельца "Прямого" Макеенко: "Это именно тот случай, который требует его вмешательства"

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Украины Петр Порошенко, комментируя обыски у владельца телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"Было очень много каналов, которые говорили неправду обо мне. И мне точно не нравилось то, что они говорили. Но здесь мы должны руководствоваться принципом Вольтера:" Я не разделяю ваше мнение, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели право его выразить". Это был мой принцип", – напомнил Порошенко.

"Вчера были заявления руководителя профильного комитета, представителя правительства о том, что они собираются привлечь к ответственности журналистов, контролировать интернет", – акцентировал Порошенко, комментируя инициативы представителей монобольшинства ввести уголовную ответственность для журналистов.

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"Сегодня, к сожалению, я не уверен, что об этом знает президент Зеленский, но я твердо убежден, что это именно тот случай, который требует его вмешательства. Обыски и арест счетов – это попытки прекратить вещание любого канала. Это проблема не канала и не какой-то отдельный случай. Это проблема Украины в целом и европейского выбора страны. Потому что это точно не имеет ничего общего ни с европейским правилам, ни с европейскими ценностями", – отметил Петр Порошенко.

Он заверил, что партия "Европейская солидарность" будет защищать свободу слова в Украине.