Суд отказался продлить сроки расследования в деле экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка: через два дня его придется закрыть, - прокурор Малашич

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить сроки досудебного расследования в производстве по "пленкам Вовка" – записям разговоров из кабинета экс-главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка с его коллегами. Об этом сообщает Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.

Судьи отказали в ходатайстве Генеральной прокуратуры о продлении расследования на три месяца. Постановление обжалованию не подлежит. Следовательно, у официального следствия осталось всего два дня на расследование производства.

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"Сейчас я не готова говорить что-то о наших дальнейших действий... Но если сроки досудебного следствия истекут, то придется его закрыть. Но по состоянию на сейчас сроки еще не истекли, у нас есть два дня", - сообщила в комментарии журналистам прокурор Юлия Малашич.

Как объяснили в ГПУ, правоохранители ходатайствовали о продлении расследования, поскольку правоохранителям необходимо провести экспертизы записей из кабинета Павла Вовка. 16 сентября суд разрешил провести фоноскопическую экспертизу - исследование образцов голоса судей ОАСК. И пока ее результаты еще не готовы. Также представители официального следствия заявили, что им нужно допросить еще более 70 человек.

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

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НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.