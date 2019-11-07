Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который устроил стрельбу в столичной многоэтажке и ранил соседа

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Чаадаева в Святошинском районе столицы. Мужчина, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСМД и соседями совершил 2 выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома.

Противоправные действия злоумышленника были прекращены очевидцами, которые также вызвали скорую помощь пострадавшему, который получил огнестрельное ранение.

Сейчас правонарушителю объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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