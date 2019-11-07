СБУ предупредила возникновение чрезвычайных ситуаций из-за незаконной вырубки вблизи объектов инфраструктуры на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщнении отмечается: "Организованная группировка, в состав которого входили пять жителей региона, занималась незаконной вырубкой деревьев для продажи. Лесные насаждения, интересовали злоумышленников, были вдоль магистральных путей и защищали транспортные коммуникации от эрозии железнодорожных насыпей.

Уничтожение деревьев в течение десяти месяцев нанесло ущерб государству почти 5000000 гривен. Правоохранители задержали всех участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередной незаконной вырубки деревьев возле железнодорожного пути с интенсивным движением поездов на территории Змиевского района области. На месте правонарушения было выявлено немало срубленной древесины и четыре большегрузные автомобили. Также в помещениях фигурантов дела изъято два пистолета, револьвер и боевую гранату РГД-5.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности. Операция проводилась сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины и Нацполициею под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области".

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