Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда Украины.

"Судебная система не впервые сталкивается с наступлением на гарантии ее функционирования и с нарушением европейских стандартов независимости судебной власти, однако на этот раз будут нивелированы те серьезные достижения последних четырех лет, неоднократно положительно оценены нашими международными партнерами, бизнес-средой и юридического сообщества", - отметила Данишевская.

По ее словам, принимая этот закон, государство продемонстрировало отсутствие последовательного реформирования судебной ветви власти.

"Верховный Суд будет выполнять возложенные на него задачи и функции, ведь более 60 тыс. дел ожидают своего рассмотрения. Для нас важно качество и своевременность решений Верховного Суда, на которые надеются украинские граждане", - подчеркнула Данишевская.

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В пресс-службе Верховного Суда напомнили, что закон о судебной реформе критиковали международные партнеры Украины, бизнес-ассоциации, представители юридического сообщества.

"Голосуя за этот Закон и скрепляя его подписью, Верховная Рада Украины и Президент взяли на себя политическую ответственность за ухудшение ситуации с доступом к правосудию в Украине, пренебрежение гарантиями судейской независимости, нарушение международных обязательств Украины и разбалансировку системы сдержек и противовесов, которая является основой любого демократического и правового государства", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, 16 октября Верховная Рада приняла законопроект №1008 Президента Владимира Зеленского о судебной реформе. 4 ноября президент его подписал. 7 ноября закон вступил в силу.

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Напомним, проект 1008 был раскритикован международным сообществом, как такой, который существенно угрожает судейской независимости. Так, одними из первых с критикой выступили Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады, которые в совместном письме в Офис Президента отметили, что "следует избегать повторного отбора судей Верховного Суда", а перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой "не будут эффективными, если одновременно не реформировать Высший совет правосудия".

Совет Европы также обеспокоен законопроектом 1008.

"В нем [проекте 1008] предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и связанные с этим процедуры", - отмечается в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

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А в документе эксперта Совета Европы по оценке проекта Закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" касательно его соответствия стандартам и рекомендациям Совета Европы, который обнародовала "Судебно-юридическая газета", четко указано, что "Предложенное сокращение не оправдано причинами уменьшения нагрузки или реформой кассационных функций Верховного Суда. На самом деле, обоснование такого уменьшения количества судей непонятно и не поясняется сменой роли Верховного Суда в рамках судебной системы, поскольку недавно Верховный Суд был реструктуризирован и обновлен".

В начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ направил запрос в Венецианскую Комиссию по поводу предложенных проектом 1008 изменений касательно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, - сообщается на официальном сайте Комиссии.

В день рассмотрения проекта 1008 во втором чтении крупнейшие бизнес-ассоциации (Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей) обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что "бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет решения Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрения процессуальных фильтров в кодексах".

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Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, выступая в парламенте, обратилась к народу Украины, отметив, что "19,5 тысяч заключенных ожидают судебного решения, определения своей судьбы, 4 миллиона граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2 тысячи судей не хватает в судебной системе. И не только перезагрузка Верховного Суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, без предоставления возможности судье подготовиться должным образом, окончательно уничтожат независимость судебной системы".

Кроме того, еще в сентябре Пленум Верховного Суда утвердил Заключение по проекту 1008, отметив, что проект "создает существенные риски для независимости судебной власти и может нивелировать достижения реформы правосудия 2014-2018 годов в части усиления независимости и деполитизации судебной власти".



