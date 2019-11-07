"Создание искусственного скандала и очернение бойцов во время войны может привести к непредсказуемым последствиям", - Объединение добровольцев о скандале с землей

Соответствующий текст заявления опубликован на сайте Объединения добровольцев, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, бывшие бойцы-добровольцы и ветераны российско-украинской войны возмущены информационной волной, которую в последние дни подняли ведущие украинские СМИ вокруг выделения земельных участков для воинов АТО. В частности, считаем, что информационные сообщения и статьи специально построенные с заведомым искажением фактов. Поэтому не только дискредитируют бойцов, но и выставляют их настоящими земельными мошенниками. Речь идет о земельных наделах в селе Стрелки на Львовщине, которые по закону Украины получили воины, прошедшие через ад войны на востоке страны. Ими якобы "завладел" бывший народный депутат Игорь Кривецький, который использовал землю бойцов для расширения своего развлекательного комплекса Edem Resort Medical&SPA", - говорится в заявлении.

Добровольцы признают, что действительно получили участки по указанному адресу.

"Но, повторяем - вся процедура прошла с соблюдением действующего законодательства. Далее мы действительно продали их упомянутом в статьях бизнесмену, но сделали это только потому, что за каждый участок нам было предложено хорошую рыночную цену. Цену, которая иногда в несколько раз превышала аналогичные предложения. И это за землю, которую нам выделили в довольно неприглядной местности: территория заросла кустарниками, а сама земля является малоплодородной и непривлекательной для ведения сельского хозяйства", - заявили бойцы.

По мнению добровольческого объединения, в этом случае должны возникнуть вопросы к власти относительно того, кто и как распоряжается земельными наделами и почему в подавляющем большинстве бойцы АТО, которые вернулись с войны, получают участки, которые фактически непригодны для ведения хозяйства или любого другого заработка.

"Почему, когда враг оккупировал нашу страну, то чиновники делали все, чтобы мобилизовать население, обещая воинам всяческую поддержку и социальную защиту, а впоследствии откупились от них заброшенными пустырями. Вместо того, чтобы ставить вот такие вопросы власти журналисты безосновательно набросились на предпринимателя, а также начали обвинять в земельных махинациях и самих бойцов", - заявляют бойцы.

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Объединение привело цитату одного из ветеранов, который продал землю:

"Я Иван Плиш - боец, который получил тяжелые ранения на Майдане и прошел через ад войны. Вернувшись к мирной жизни был одним из тех, кто получил землю в селе Стрелки. Хорошо понимал, что со своими физическими возможностями просто не смогу обрабатывать ее, поэтому решил продать развлекательном комплекса "Эдем", который находится рядом. О своем решении не колебался ни минуты, поскольку мне предложили действительно хорошую цену. Теперь поражен, что и я, и человек, который приобрел ее у меня, оказались в центре скандала. Потому что по сообщениям СМИ бизнесмен, скупивший паи, получается почти вором, а я соучастником преступления. Считаю это оскорблением не только меня, но и остальных ребят, которые воевали со мной против кремлевских оккупантов...".

В Объединении добровольцев отметили: "Мы, ветераны украинского-российской войны, требуем от журналистов опровержения информации и призываем их прекратить искать сенсации там, где их нет. Считаем, что общество и без того взволнованное. Создание искусственного скандала и очернение бойцов в любое время войны может привести к непредсказуемым последствиям".

Напомним, ранее издание "Наші гроші" сообщило, что комплекс "Эдем Резорт", владельцем которого является бывший народный депутат и основной финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецький, расширился на десятки гектаров за счет участков участников АТО.