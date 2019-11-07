МВД передислоцировало достаточное количество правоохранителей в Золотое для обеспечения правопорядка, - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook.

По словам Авакова, МВД передислоцировало достаточное количество полицейских и нацгвардийцев в Золотое, а также обеспечило их достаточным количеством техники и спецсредств.

"Мы передислоцировали сюда достаточное количество личного состава Национальной полиции Украина и Национальной гвардии Украины, обеспечили соответствующим количеством техники и спецсредств для охраны общественной безопасности и порядка. Госслужба Украины по ЧС готова выполнять свои обязанности, включая помощь населению при возникновении какой-либо необходимости, в том числе - наши взрывотехники обеспечены средствами оперативного и гуманитарного разминирования", - сказал Аваков.

Также министр внутренних дел заявил, что на участке в Золотом уничтожено около 30 взрывоопасных предметов.

"Сегодня специалисты ГСЧС заканчивают работать на линии разведения в Золотом. Как только войска будут отведены в Богдановке - они сразу приступают к работе по разминированию и обследуют инженерные сооружения. После чего они будут разобраны", - сказал Аваков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, разведение войск закончится на границе Украины и РФ, - Аваков

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.