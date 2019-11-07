"Недопустимая нагрузка на дороги", - Гончарук поручил полиции и Укртрансбезопасности навести порядок с фурами в Запорожской области

Это поручение Гончарук дал во время визита в Запорожье 7 ноября, сообщвает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в фейсбуке.

"Вместо того, чтобы круглосуточно контролировать ситуацию на дорогах, областное управление Укртрансбезопасности устроило откровенный саботаж - там отказались выходить на работу ночью. И теперь все перегруженные фуры перевозят грузи ночью, тем самым уничтожая дороги", - отметил Гончарук.

Премьер поручил местной полиции ограничить движение фур по непредназначенным для этого дорогам, а Укртрансбезопасности совместно с полицией - обеспечить круглосуточное функционирование пунктов весового контроля.

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