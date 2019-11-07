Минздрав отстранил директора Национального института рака

Об этом на заседании Комитета по вопросам охраны здоровья заявил замминистра охраны здоровья Андрей Семиволос, передает Цензор.НЕТ, со сылкой на LB.ua.

Он зачитал соответствующий приказ на заседании, где обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг Национального института рака.

"Колесник отстранена от выполнения обязанностей директора, ее обязанности на время проведения расследования возложены на заместителя по организационно-методичной работе (Лукашенко А. В.). Проверка проводится в том числе, чтобы выявить соответствие директора занимаемой должности, согласно ее контракту. Мы движемся к реорганизации", - заявил на заседании Семиволос.

Новая комиссионная проверка начала работу в рамках проведения реструктуризации института и предоставлении ему автономизации. Колесник поставила свою подпись под соответствующим документом, подтвердив, что с приказом она ознакомлена.

Напомним, что на данный момент продолжается расследование в рамках двух криминальных дел относительно закупок НИР через систему ProZorro. 25 октября МОЗ огласил результаты аудита в Институет, в ходе которого были обнаружены многочисленные нарушения, и передал результаты правоохранителям

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Институте рака прокомментировали проведенный Минздравом аудит