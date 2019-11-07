Боевик Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, но только если они приедут на неподконтрольную территорию, - российский адвокат

Об этом адвокат Цемаха Анатолий Кучерена заявил российскому информагентству "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе", - заявил Кучерена.

По его словам, Цемах готов дать эти показания "в случае обеспечения его прав". Боевик якобы намерен "доказать невиновность" и "защитить свое доброе имя и репутацию".

Кучерена говорит, что Цемах оказался в тупиковой ситуации, поскольку не может приехать в Россию из-за того, что объявлен в розыск и в РФ, и в Нидерландах, и в Украине.

"Я сделаю все возможное, чтобы ЕСПЧ принял нашу жалобу и рассмотрел те проблемы, с которыми Цемах столкнулся", - сказал Кучерена.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.