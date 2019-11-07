В Харькове налоговой милицией изъята партия контрабандного алкоголя иностранного производства стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.1 и ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что на территории областного центра осуществляется хранение алкогольных напитков иностранного производства, ввезенных в Украину вне таможенного контроля. Указанные товары реализуются конечным потребителям через специализированный сайт в сети Интернет.

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На основании постановлений суда проведены обыски в местах хранения подакцизных товаров. По результатам обысков из незаконного оборота изъято 991 л ликероводочных изделий иностранного производства без марок акцизного налога Украины, общей ориентировочной стоимостью более 1 млн грн.







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Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Продолжается следствие.