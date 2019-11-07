1 украинский воин погиб, 4 ранены в результате вражеских обстрелов с применением минометов и ПТУР, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

8 обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

возле Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

два раза в районе Луганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов;

дважды у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Майорска - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

у Авдеевки - противотанковыми управляемыми ракетами;

дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из вооружения БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Песков - из РПГ и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов;

у Опытного - из станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Красногоровки - из автоматических гранатометов.

В течение текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре воина получили ранения.

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Продолжаются мероприятия на участве разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы 24 представителя ГСЧС Украины. Сегодня было обследовано 9,8 гектара территории и изъято 6 взрывоопасных предметов. Общая площадь обследованных территорий составляет 34,3 га (изъято 35 ВОП).

Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года. Сегодня же, через МИД, ОБСЕ проинформировано о готовности украинской стороны к разведению.

6 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку Песков, Крымского, Травневого, Зайцево, Тарамчука, Водяного, Новотошковского и Луганского.

За прошедшие сутки осколочные ранения получили 4 военнослужащих Объединенных сил.

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Вчера, представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 1 разбой, 1 грабеж, 4 кражи, 3 мошенничества, 1 ложное сообщение, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием, 12 фактов незаконного оборота с наркотическими средствами, 1 факт неправомерной выгоды.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 18 199 человек и 2 099 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 18 176 человек и 2 120 транспортных средств.

В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 37 лицам.

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работают в режиме "Желтый", который введен 28 октября 2019 г.

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