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07.11.19 19:24

"Это называется Убер-президент", - Зеленский записал новый монолог в Tesla, рассказал об отсутствии капитуляции и случайно заехал на бордюр. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал второй монолог за рулем автомобиля Tesla. Разъезжая по Киеву, он на камеру рассказал невидимому собеседнику об ошибках "слуг народа", отсутствии капитуляции, громких судебных делах и трудностях с украинским языком. А отправившись за кофе, случайно заехал на бордюр.

Запись опубликована на официальной странице главы государства в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. В ролике, который длится чуть более 20 минут, Зеленский коснулся главных военных, политических и экономических тем.

Так, он заверил, что "нет никакой капитуляции". "Мы не можем решить вопрос войны, мы не можем прекратить войну, не разговаривая с людьми. Как минимум в нормандском процессе", - сказал он.

По словам президента, в Верховной Раде царит демократия - "пока что". "Люди (во фракции "Слуга народа". – Ред.) разные. Есть люди, которые разбираются в любых законах, они образованные, они ведущие экономисты с практикой, с опытом, и юристы есть. А есть обычные люди. Они или фермеры, или с любых предприятий, обычные, простые люди. Они, простите за такое слово, долго въезжают. И поэтому есть ошибки", - сказал Зеленский.

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Глава государства пообещал за следующий год построить в Украине 100 стадионов, 100 детских садов и 100 школ, а к каждой из этих школ – пустить автобус.

Когда за окном Tesla стало темнеть, президент заехал за кофе и пирожком на "Макдрайв", ошибившись окошком заказа. "Я там к вам на бордюр заехал, но ничего не поломал", - прокомментировал он.

"Честно скажу, я по утрам когда бегаю, ну не каждое утро, а через день там, то, я покупаю кофе в конце бега. Есть у меня пару точек. И все рады видеть. Пока что так. Я хочу, чтобы не изменилось это ощущение. Захожу в кафе, а там "Ну-ка ... отсюда". Чтобы такого никогда не было", - подытожил Зеленский.

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