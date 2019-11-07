"Это называется Убер-президент", - Зеленский записал новый монолог в Tesla, рассказал об отсутствии капитуляции и случайно заехал на бордюр. ВИДЕО

Запись опубликована на официальной странице главы государства в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. В ролике, который длится чуть более 20 минут, Зеленский коснулся главных военных, политических и экономических тем.

Так, он заверил, что "нет никакой капитуляции". "Мы не можем решить вопрос войны, мы не можем прекратить войну, не разговаривая с людьми. Как минимум в нормандском процессе", - сказал он.

По словам президента, в Верховной Раде царит демократия - "пока что". "Люди (во фракции "Слуга народа". – Ред.) разные. Есть люди, которые разбираются в любых законах, они образованные, они ведущие экономисты с практикой, с опытом, и юристы есть. А есть обычные люди. Они или фермеры, или с любых предприятий, обычные, простые люди. Они, простите за такое слово, долго въезжают. И поэтому есть ошибки", - сказал Зеленский.

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Глава государства пообещал за следующий год построить в Украине 100 стадионов, 100 детских садов и 100 школ, а к каждой из этих школ – пустить автобус.

Когда за окном Tesla стало темнеть, президент заехал за кофе и пирожком на "Макдрайв", ошибившись окошком заказа. "Я там к вам на бордюр заехал, но ничего не поломал", - прокомментировал он.

"Честно скажу, я по утрам когда бегаю, ну не каждое утро, а через день там, то, я покупаю кофе в конце бега. Есть у меня пару точек. И все рады видеть. Пока что так. Я хочу, чтобы не изменилось это ощущение. Захожу в кафе, а там "Ну-ка ... отсюда". Чтобы такого никогда не было", - подытожил Зеленский.

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