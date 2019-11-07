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07.11.19 19:25

Сотрудники "главка К" СБУ задержали сотрудницу НБУ Паровую при получении $15 тыс. взятки за содействие в получении лицензии на обмен валют. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ прекратили противоправный механизм получения взятки 15 тысяч долларов сотрудником Национального банка Украины.

Сотрудники "главка К" СБУ задержали сотрудницу НБУ Паровую при получении $15 тыс. взятки за содействие в получении лицензии на обмен валют. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Правоохранители задокументировали факт требования взятки главным юрисконсультом операционного отделения НБУ, которая требовала взятку $30 тысяч за выдачу лицензии на операции по обмену валюты. 

Вечером 7 ноября 2019 г. в 18.00 вблизи здания Национального банка сотрудники главка К  СБУ задержали юрисконсульта после получения денежного вознаграждения в сумме 15.000 долларов США, от гражданина Укратны.

Задержание произошло после получения денежных средств за содействие в получении лицензии на проведение операций по обмену валют.

Задержанная  - Паровая Елена Ивановна, 1964 г.р., гражданка Украины, сотрудник Национального банка Украины и не работающий гражданин Бачилава Гела Ович, 1973 г.р., гражданин Украины.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 368 УК Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Сотрудники главка К СБУ задержали сотрудницу НБУ Паровую при получении $15 тыс. взятки за содействие в получении лицензии на обмен валют 01
Сотрудники главка К СБУ задержали сотрудницу НБУ Паровую при получении $15 тыс. взятки за содействие в получении лицензии на обмен валют 02
Сотрудники главка К СБУ задержали сотрудницу НБУ Паровую при получении $15 тыс. взятки за содействие в получении лицензии на обмен валют 03
Сотрудники главка К СБУ задержали сотрудницу НБУ Паровую при получении $15 тыс. взятки за содействие в получении лицензии на обмен валют 04
Сотрудники главка К СБУ задержали сотрудницу НБУ Паровую при получении $15 тыс. взятки за содействие в получении лицензии на обмен валют 05
Сотрудники главка К СБУ задержали сотрудницу НБУ Паровую при получении $15 тыс. взятки за содействие в получении лицензии на обмен валют 06

Сотрудники главка К СБУ задержали сотрудницу НБУ Паровую при получении $15 тыс. взятки за содействие в получении лицензии на обмен валют 07

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