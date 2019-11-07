Зеленский обсудил инвестиции в Украину с главным исполнительным директором компании Head Элиашем. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поздравил Элиаша с началом строительства завода Head в Украине.

"Мы очень рады, потому что это серьезные инвестиции крупной компании в Украине. Это очень важно, и мы будем защищать все инвестиции. Это для нас является приоритетом", - сказал глава государства. Президент подчеркнул, что украинское правительство концентрируется на защите инвестиций, которые приходят в Украину.

Со своей стороны Элиаш отметил, что наша страна имеет большие возможности для привлечения иностранных инвестиций - как из стран Евросоюза, так и из США.

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"Украина сегодня - это место для инвестиций", - подчеркнул главный исполнительный директор Head.

Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив и директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниил Билак.

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