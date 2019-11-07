"Где есть разведение - там огня нет. Вот такая статистика", - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в монологе, записанном за рулем автомобиля Tesla, информирует Цензор.НЕТ. Видео его беседы с невидимым пассажиром опубликовано на странице главы государства в Facebook.

"Нет никакой капитуляции. Мы не можем решить вопрос войны, мы не можем прекратить войну, не разговаривая с людьми. Как минимум, в нормандском процессе", - заверил Зеленский.

"Вы знаете, что мы долго шли к тому, чтобы возобновить "нормандский" формат. С 2016 года встреч этих не было. Это прошло 3 с половиной года уже. Сколько людей, давайте посчитаем, погибло за это время", - добавил он.

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По словам главы государства, на участках, на которых произошло разведение сил и средств, нет огня. "вы видите, что мы развели войска в Катериновке. И там ничего не произошло. И там совсем нет никаких выстрелов. Просто нет. И в Станице Луганской нет. И статистика такая, где есть разведение – там огня нет. Вот такая статистика", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что украинские военнослужащие отошли на подготовленные позиции.

"Забудьте, пожалуйста, я хочу, чтобы все забыли, никакой серой зоны там нет. Там безопасная ситуация, там находятся наши люди. Там находятся представители полиции и Службы безопасности", - сказал он.

"А какой дальше план действий, как дальше будет и в каких городах или городках или местах будет разведение, формат дальнейшего обмена наших людей будет, в какие сроки, какой формат может быть на местных выборах – все эти вопросы надо будет друг другу задавать и решать на нормандской встрече. Но проговаривать это, а потом уже приходить к нашему обществу и говорить – вот такие есть решение. Давайте их обсудим эти решения. Никаких секретов от общества по этому поводу не будет, потому что это такая тема, очень сенсационная", - добавил Зеленский.

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Как сообщалось, разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Украинская сторона ранее заявляла готовность приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское при условии отсутствия обстрелов в течение 7 суток.