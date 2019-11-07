"Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа"

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в новом видеомонологе, записанном в салоне автомобиля Tesla, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть такая договоренность – если 70% партии "Слуга народа" за тот или иной законопроект накануне голосования, то мы все голосуем. Поэтому мы очень внимательно, и я лично, следим за статистикой. ... Есть минусы по поводу статистики голосований того или иного депутата. Но мы за всем этим следим, и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, в его фракции есть люди, которые "долго въезжают".

"Есть люди, которые разбираются в любых законах, они образованные, они ведущие экономисты с практикой, с опытом, и юристы есть. А есть обычные люди. Они или фермеры, или с любых предприятий, обычные, простые люди. Они, простите за такое слово, долго въезжают. И поэтому есть ошибки", - пояснил президент.

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Зеленский считает, что такие депутаты могут подсказать, как к тем или иным вопросам относятся представители того или иного класса.

"Потому что они являются представителями разных слоев нашего общества. С разной ментальностью, с разным заработком. И это очень важно. Поэтому пока что у нас в Верховной Раде демократия. Но пока что", - подытожил он.