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07.11.19 19:50

"Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа"

Фракция "Слуга народа" и президент Зеленский лично следят за результатами голосования своих депутатов. Если те не будут поддерживать законопроекты, которые решила поддержать фракция, "выводы будут сделаны до конца года".

"Они, простите за такое слово, долго въезжают", - Зеленский о депутатах от "Слуги народа"

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в новом видеомонологе, записанном в салоне автомобиля Tesla, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть такая договоренность – если 70% партии "Слуга народа" за тот или иной законопроект накануне голосования, то мы все голосуем. Поэтому мы очень внимательно, и я лично, следим за статистикой. ... Есть минусы по поводу статистики голосований того или иного депутата. Но мы за всем этим следим, и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, в его фракции есть люди, которые "долго въезжают".

"Есть люди, которые разбираются в любых законах, они образованные, они ведущие экономисты с практикой, с опытом, и юристы есть. А есть обычные люди. Они или фермеры, или с любых предприятий, обычные, простые люди. Они, простите за такое слово, долго въезжают. И поэтому есть ошибки", - пояснил президент.

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Зеленский считает, что такие депутаты могут подсказать, как к тем или иным вопросам относятся представители того или иного класса.

"Потому что они являются представителями разных слоев нашего общества. С разной ментальностью, с разным заработком. И это очень важно. Поэтому пока что у нас в Верховной Раде демократия. Но пока что", - подытожил он.

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