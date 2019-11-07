США продолжат поддерживать Украину в борьбе с коррупцией, - Помпео

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом в Лейпциге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

"Что происходило в Вашингтоне в этом году? Мы предоставили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности и ещё $140 млн дополнительно - точно так происходило в 2018 и 2017-м бюджетных годах. И США продолжают прилагать усилия в борьбе с коррупцией. Вот, что происходит в Вашингтоне в отношении Украины", - подчеркнул Помпео.

Он также отметил, что коррупция также несет риски и для стран Европы.

"И это то, что я говорю в Европе - в том месте, где очень хорошо понимают вызовы, связанные с коррупцией в Украине. Здесь говорят об этом как рисках для Европы. И это истинно важно и правильно... И наша администрация также об этом говорит. США предельно обеспокоены коррупцией в Украине. Это то, о чем постоянно говорится в Госдепартаменте. И это то, над чем мы работали в прошлом, и продолжим работать в последующем году. Чтобы убедиться, что у президента Зеленского есть возможности побороть коррупцию в Украине", - сказал Помпео.

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