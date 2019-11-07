На Харьковщине мужчина из-за ревности пытался подорвать знакомых гранатой, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

7 ноября в 00:12 в полицию поступило сообщение от медиков о помощи 24-летнему мужчине с рваной раной голени и 37-летней женщине с травмой носа. Полицейские установили, что пострадавшие получили травмы в результате взрыва гранаты, которую в них бросил знакомый женщины.

Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 39-летний житель поселка Новая Водолага. Предварительно, причиной поступка правонарушителя стала ревность.

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По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли запал от ручной осколочной гранаты.

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Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.