"Не очень много посадок? И согласен, и нет", - Зеленский

Об этом он заявил в записанном за рулем машины Tesla видео, которое обнародовали на странице Зеленского в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Не очень много посадок? Пока еще это не началось? И согласен, и нет. Смотрите, дело Свинарчуков есть? Есть. Пашинский есть? Есть. Далее, Микитась есть? Есть. Дубневич есть? Есть. Даже в Верховной Раде за Дубневича не все голосовали. Все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся. Оно будет такое", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, дальше будут "приговоры этим людям, о которых я сказал". Если приговоров не будет – будут открыты новые дела.

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"И никто не будет останавливаться. В чем проблема быстрых посадок – много дел, поверьте нам, есть, к которым, мы поняли, мы должны подготовиться. А по-другому эти люди будут выходить на волю. Потому что все эти дела развалятся в судах", - пояснил Зеленский.

"Поэтому все будет. И с Катей Гандзюк, с этим делом, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной отрасли – все они будут", - пообещал он.

Кроме этого, Зеленский считает, что "оживление" происходит в деле о расстреле митингующих на Майдане.

"Сейчас этим делом начинает заниматься прокурор Чумак. Он должен создать группу. Он ее создал. И действительно рассматривалось дело 6 лет. Мы как общество не видим действительного результата этого сложного дела. Я уверен, что будет", - подытожил президент.

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