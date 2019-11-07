Зеленский пообещал построить за год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог

Об этом он заявил в видео, записанном за рулем едущего по Киеву автомобиля Tesla, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорожный фонд мы увеличили в бюджете на 40% + еще деньги от международных организаций. Мы действительно хотим, у нас амбициозное предложение от Министерства инфраструктуры, построить около 4 тысяч километров дорог в следующем году. Учитывая, что очень много средств куда-то шло, где-то увеличится строительство процентов на 60. И это будет по всей стране", - пообещал Зеленский.

Помимо дорог, будут строить объекты социальной инфраструктуры - школы и детские сады.

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"100 школ будет построено там, где их нет, или реконструкция будет некоторых школ. Также будет реконструкция 100 стадионов. Еще самое главное – 100 садиков будет построено по всей стране и 100, ну такая цифра просто взята, может будет чуть больше, 100 автобусов к этим школам, о которых я уже сказал. Потому что многие из этих школ, о которых я уже сказал – это именно в сельской местности они находятся в страшном состоянии. То есть мы строим сразу – мы строим школу, дорогу к этой школе и автобус, который везет этих школьников", - озвучил планы президент.

Строительство трассы "Запорожье-Мариуполь" Зеленский назвал одним из первых успехов своей команды.

"Вот эта трасса, 200 километров, 70 километров которой строились почти 3 года. Мы построили за 3 месяца 130 километров. Дорога европейского уровня, все довольны", - сказал Зеленский.

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