"Другие партии могут не ходить на работу", - Зеленский о "Слуге народа" и ситуации в Верховной Раде

Об этом Владимир Зеленский сказал в монологе, записанном за рулем автомобиля Tesla и выложенном на странице главы государства в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом другие партии могут не ходить на работу, но не все. Потому что я знаю, например, партия "Голос" голосовала за некоторые важные законы. Кое-кто еще из некоторых партий. Но в принципе минус в том, что другие партии не хотят голосовать. И это есть правда. Каждый из них считает, что он главный оппозиционер власти", - сказал он.

Глава государства вспомнил о неблагоприятных прогнозах, которые медиа и эксперты озвучивали после его победы на выборах.

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"Нам говорили что, я хочу всем напомнить, смотрите – этот президент не доживет до октября, это правительство будет существовать два месяца максимум. Нам говорили, что доллар будет по 100, нам говорили, что все международные партнеры от нас отвернутся. Нам говорили, что ни одного инвестора мы не сможем привлечь в Украину. Ничего из этого не произошло, все нормально. И сказали, что еще будет полная эскалация и будет война. Слава богу, что ничего из теорий этих политических медиумов не произошло", - сказал он.

О тех, кто делал подобные прогнозы, Зеленский сказал, что "они нам не нужны".

"Да, они руководят теми или иными телевизионными каналами, интернет-ресурсами, СМИ - они руководят ими, но что они могут. Некоторые журналисты или блогеры ловят хайп, кто-то на этом зарабатывает. Это их выбор", - заявил президент.

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"Бывшие политики не могут сейчас в этой системе, во-первых, это уже не схема, а система. Они не могут найти для себя место. И они его не найдут. Пока мы живы, скажем так. В нормальном смысле этого слова. Они могут выезжать только за границу. Но не все смогут уехать", - подытожил Зеленский.