"Нафтогаз" планирует принудительно взыскать с "Газпрома" 3 млрд долл. на территории Нидерландов до конца 2020 года, - Витренко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"4 декабря этого года запланированы слушания в суде г. Амстердам по нашему иску о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительного исполнения этого решения в Нидерландах. Газпром всячески пытался отсрочить эти слушания.

Решение суда ожидается в первом квартале следующего года. Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает 3 миллиарда долларов. В случае положительного решения суда процесс взыскания по нашим оценкам продлится со второго квартала и до конца следующего года", - написал Витеренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" будет требовать от "Газпрома" $12,25 млрд компенсаций в Стокгольмском арбитраже, - Витренко

Он отметил, что судебные процессы с "Газпромом" проходят и в других юрисдикциях, но "Нидерланды сейчас выглядят наиболее быстрым вариантом".

Напоминаем, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.

Также читайте: РФ предлагает Нафтогазу отказаться от претензий в размере $22 млрд к Газпрому: "понять и простить", - Коболев

"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.