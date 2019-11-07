"Очень сложная профессия", - Зеленский о должности президента

Об этом он сказал в монологе, записанном за рулем автомобиля Tesla, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень сложная профессия, отнимает все силы, время, иногда желание. Ты просто в конце вечера из человека превращаешься в какой-то такой, знаете, организм. Не хочу ни думать, ни что-то делать. Даже не понимаю иногда, о чем говорит семья", - поделился Зеленский.

Глава государства гордится своими успехами в использовании украинского языка.

"Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь. Практика, больше говорить. Лучше с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова, и говорю человеку, который рядом со мной "Как это?" и называю украинское слово. То есть, иногда уже и такие есть примеры", - рассказал президент.

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Зеленский поделился тем, что общается с простыми людьми и получает от них поддержку.

"Честно скажу, я по утрам когда бегаю, ну не каждое утро, а через день там, то, я покупаю кофе в конце бега. Есть у меня пару точек. И все рады видеть. Пока что так. Я хочу, чтобы не изменилось это ощущение. Захожу в кафе, а там "Ну-ка ... отсюда". Чтобы такого никогда не было", - подытожил украинский лидер.