Воин 92-й ОМБ Герман Бродников погиб на Донбассе 7 ноября. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 92-й ОМБр.

"Конечно, на войне нет правил или, как говорится, все методы действенны. Но назвать зверским поступок наемников, которые сегодня 7 ноября 2019 безжалостно убили нашего побратима, а трех ребят ранили, это ничего не сказать. Это не люди, это - звери в человеческом обличье !!!

С болью и скорбью вынуждены сообщить о потерях в нашей семье. Сегодня сведенное инженерное отделение одного из механизированных батальонов бригады выполняло задачи по обеспечению лесом-кругляком свого подразделения для инженерного оборудования позиций. И в момент, когда наши побратимы у ВОПа выгружали древесину, враг среди белого дня прицельно произвел два выстрела из установки ПТУР. Одна ракета попала точно в машину УРАЛ, у которой и работали защитники. К большому сожалению, на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 года. В ряды 92 ОМБр парень пришел в 2016 году. Он был преданным и славным сыном своей родины, а еще верным другом и побратимом.

Еще трое армейцев получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из бойцов в тяжелом состоянии. Молимся за него. Поверить в такое сложно, если не знать русского оккупанта-палача. Ведь никакие Минские договоренности для врага не действуют. Постоянно нарушая режим тишины, российские террористы расстреливают наших побратимов.

До сих пор не верим, что потеряли Германа. Выражаем глубокие соболезнования маме и отцу Героя. Спасибо за воспитание отважного бойца и просим прощения за то, что не уберегли. Светлая память собрату ... "- говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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