Зеленский о Кабмине: Если кто-то не справится, то в конце года с теми попрощаемся

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеоролике, опубликованном 7 ноября на YouTube-канале его команды.



"Критикуют все и нашу Раду, и наше правительство все критикуют, и меня лично. И если я привык, то наше молодое правительство – им очень сложно сейчас. Они тратят время иногда на общение, на диалог, на доказательства, что я не такой... Им сложно. Они должны сосредоточиться на тех законах и реформах, которые они после голосования должны воплощать в жизнь. Такого молодого правительства никогда не было. Тоже есть плюсы и минусы. Нет коррупционного опыта – это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка, – да, это риск, но это большой плюс. Если они не справятся – тоже ждем до конца этого года. Кто не сможет – с тем будем прощаться", – сказал Зеленский.





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