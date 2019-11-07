Украина и США подписали Протокол о военном сотрудничестве. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 7 ноября, в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины в Киеве состоялись украинские-американские двусторонние оборонные консультации", - сказано в сообщении.

Украинская делегация во главе с заместителем Министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержку со стороны США в этом процессе.

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"Американские коллеги подчеркнули поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных Сил Украины", - добавили в пресс-службе.

По итогам двусторонних оборонных консультаций стороны подписали Протокол, определяющий дальнейшие направления сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Соединенных Штатов Америки.



