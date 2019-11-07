Дубневича отправляют в СИЗО, - САП

Такое решение приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Жалобу защиты Дубневича рассматривала коллегия судей в составе Дмитрия Михайленко, Николая Глотова и Олега Павлишина.

"Апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое, которым к нардепу применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 млн гривен залога", - сказано в сообщении.

Так суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, настаивавшего на содержании Дубневича под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога.

"Народный депутат был взят под стражу в здании суда", - добавили в САП.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО". ВИДЕО

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Также на Цензор.НЕТ: "Не очень много посадок? И согласен, и нет", - Зеленский

2 ноября Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардепа обязали сдать паспорта и носить электронный браслет.

Защита решила оспорить эту меру пресечения в апелляции.