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07.11.19 22:25

Сквер Небесной Сотни остался в собственности государства

Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения заявление компании "GPP Developers LTD" относительно земельного участка, на котором расположен сквер Небесной Сотни.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения заявление компании "GPP Developers LTD" по Скверу Небесной Сотни о пересмотре судебных решений. Сквер сохранен в государственной собственности", - написал Бондаренко.

Сквер Небесной Сотни остался в собственности государства 01

Напомним, сквер Небесной сотни по улице Михайловской, 24-26 самостоятельно обустроили активисты и волонтеры. Но земельный участок находился в частной собственности, там планировалось строительство гостинично-офисного центра. В 2018 году территория была возвращена в собственность государства.

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После этого компания "GPP Developers LTD" подала заявление о пересмотре судебного решения, которым сквер вернули городу, по вновь открывшимся обстоятельствам: якобы из-за "неправильно проведенной экспертизы по принадлежности земельного участка к землям историко-культурного назначения".

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