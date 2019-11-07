"Готовы всячески содействовать проведению следственных действий", - Нацбанк прокомментировал задержание на взятке своего сотрудника

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НБУ.

В тексте отмечается: "Национальный банк пока не получил от правоохранительных органов детальной информации о задержании сотрудницы, о котором сегодня вечером сообщено на вебсайте и на страницах в социальных сетях Национальной полиции города Киева и Прокуратуры города Киева. Мы выясняем обстоятельства задержания и после получения уточненной информации и предоставим развернутый комментарий.

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В то же время Национальный банк проведет внутреннюю проверку и готов всячески содействовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для всестороннего, полного и объективного расследования.

Обращаем ваше внимание, что Елена Паровая - задержанная, о которой идет речь в сообщениях правоохранительных органов, не является работником структурного подразделения, отвечающего за сопровождение процесса выдачи лицензий на осуществление валютных операций.

Важной деталью данного инцидента является то, что задержание Елены Паровой произошло за неделю до последнего дня ее работы в Национальном банке. Данная сотрудница, которая временно занимала декретную должность, должна быть уволена 15 ноября 2019 в связи с выходом на работу основной работницы. Другая важная деталь - по информации прокуратуры города Киева, работница НБУ "сама предложила свою помощь" финансовому учреждению.

Естьли эти две подробности совпадением? Надеемся, узнаем ответ по результатам внутреннего расследования и расследования правоохранительных органов.

Подчеркиваем, Национальный банк не терпит коррупции, принимал и будет принимать еще более решительные меры, чтобы не допустить взяточничества среди работников центрального банка".