Рядом с остановкой трамвая в Одессе нашли бутылку со ртутью

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

"О подозрительном пакете в полицию сообщили прохожие. Для проверки на место происшествия были направлены специалисты взрывотехнического управления и работники ГСЧС. В ходе осмотра выяснилось, что в пакете находится бутылка с веществом, которое, по выводам спасателей, является ртутью", - сказано в сообщении.

Отмечается, что бутылку нашли недалеко от остановки общественного транспорта на ул.Маловского.

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Сейчас сведения по данному факту зарегистрированы в установленном законом порядке. Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых опасное вещество оказалось в общественном месте, и лицо, которое к этому причастно.