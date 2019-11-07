Украина призывает Германию не поддерживать "освобождение" "Северного потока-2" от условий газовой директивы ЕС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинского Кабмина.

В тексте отмечается: "Как нам стало известно, сегодня на рассмотрении Бундестага после полуночи стоит на голосовании версия поправок, которая позволит немецкому регулирующему органу принять отклонения от ЕС Директивы проектам с инвестициями, "осуществленным до 23 мая 2019".

Сейчас директива является обязательной для каждого государства-члена. Если же поправка сегодня ночью будет поддержана, то это будет означать нарушение консенсусного решения, принятого всеми странами-членами ЕС.

Такой поворот событий может иметь далеко идущие последствия для европейской энергетической безопасности и солидарности между странами-членами ЕС. Роль России в этом процессе далеко не последняя - государство давно действует по проверенному принципу: разделяй и властвуй.

Украина очень ценит последовательную поддержку Германии нашего суверенитета и территориальной целостности, а также реформ. В данном случае речь идет о "суверенитет" и "целостность" европейской безопасности в целом, относительно чего Украина продемонстрировала себя как надежного партнера. И мы рассчитываем на солидарность Германии".

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